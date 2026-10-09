Neslihan Acar, Levent İnanır hakkında tedbir kararı aldırdı

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Kadir İnanır’ın vasiyetiyle başlayan tartışmaya katılan ve eski eşi Levent İnanır’dan şiddet gördüğünü söyleyen Neslihan Acar’ın, İnanır hakkında tedbir kararı aldırdığı öğrenildi. Karara ilişkin yazılı açıklama yapan Levent İnanır, hukuki sürecin devam ettiğini belirtti.

TARTIŞMA VASİYETLE BAŞLADI

Kadir İnanır’ın vasiyetnamelerinin açılmasına ilişkin duruşma, bazı mirasçılara tebligat ulaşmaması nedeniyle 17 Aralık’a ertelendi. Sanatçının yeğeni Levent İnanır, vasiyetin sağlık sorunları yaşadığı dönemde değiştirildiğini öne sürerek hukuki yollara başvuracaklarını söyledi. Ailenin miras dışında bırakılmasına tepki gösteren İnanır, “Dayım bırakın bir kol saatini, bir kravat dahi bırakmamış bize” dedi.

NESLİHAN ACAR’DAN TEPKİ GELDİ

Eski eşinin açıklamalarının ardından tartışmaya katılan Neslihan Acar, Kadir İnanır’ın bıraktığı en büyük mirasın barış, adalet ve eşitlik değerleri olduğunu belirtti. Miras konusunda bir talebi bulunmadığını söyleyen Acar, açıklamasının ardından tehdit ve hakaretlere maruz kaldığını dile getirdi.