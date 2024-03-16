Nesibe Teker Hazim kimdir? CHP Mersin Akdeniz Belediye Başkan Adayı Nesibe Teker Hazim kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Mersin Akdeniz Belediye Başkan adayı ise Nesibe Teker Hazim. Nesibe Teker Hazim nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

NESİBE TEKER HAZİM KİMDİR?

Nesibe Teker Hazim, 23 Mart 1988'de Mersin'de doğmuştur. Halen Eskişehir Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nde eğitimine devam etmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir. Siyasetle CHP çatısı altında tanışmıştır; babasının CHP'de aktif olması sayesinde miting ve konvoylarda yer alarak siyasi atmosferle iç içe büyümüştür. 18 yaşına geldiğinde parti üyeliğini yaparak, yaşadığı bölgede CHP'yi temsil etmek üzere çeşitli görevlerde bulunmuştur. Akdeniz ilçe Gençlik Kolları'nda bilişim sorumlusu olarak görev aldıktan sonra, il gençlik kollarında başkan yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Yaş sınırlamasından dolayı gençlik kollarındaki görevini bıraktıktan sonra ise Akdeniz İlçe Kadın Kolları Başkanı olarak siyasi çalışmalarını sürdürmektedir.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.