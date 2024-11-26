Neşeli Günler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Neşeli Günler filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Neşeli Günler filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Neşeli Günler filmini izleyecek olanların merak ettiği Neşeli Günler konusu nedir, Neşeli Günler oyuncuları kimler ve Neşeli Günler özeti gibi konuları inceliyoruz.

NEŞELİ GÜNLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kazım Efendi (Münir Özkul) ve Saadet Hanım (Adile Naşit) turşuculuk yapan kendi hâlinde bir çifttir. Altı çocuklarıyla birlikte yaşamlarını sürdürmektedirler. Sürekli olarak turşu suyu yüzünden kavga etmektedirler. Bir gün yine turşunun limonla mı yoksa sirke ile mi yapıldığı konusunda alevlenen kavga, çiftin ayrılmasına sebep olur.[1] Kazım Efendi üç çocuğunu alır ve evi terk ederken, Saadet Hanım diğer üç çocuğu alır ve çift boşanır. Yıllar sonra ayrılan kardeşler tesadüf eseri birbirlerini bulur ve bir araya gelmek isterler. Ancak yıllardır anne ve babaları dargın olduğu için bu o kadar da kolay olmayacaktır.

2 Şubat 2020'de Show TV'de yayınlanan filmde bazı sahneler sansürlendi. Ziya karakterini canlandıran Şener Şen ile Kazım karakterini oynayan Münir Özkul arasında geçen "İçişleri bakanı arkadaşımdır, çok sıkışırsam ona telefon ederdim" diyaloğu kesildi. Filmin yayınlandığı dönemde İçişleri Bakanı Millî Selamet Partisi mensubu Korkut Özal idi. Ayrıca filmin son kısımlarında Taksim Meydanı'nda bulunan Gezi Parkı'na çıkan merdivenlerde oturma eylemi ve açlık grevi yapan ailenin çocuklarının önünde oturduğu anıtta yazan İlerici Gençler Derneğinin kısaltması olan "İGD" harfleri kapatıldı.

Filmin bilinen repliklerinden birisi olan ve Ziya'nın jilet satmaya çalıştığı sahnede söylediği "..İngiltere Kralı, rahmetli Başkan Kennedy, Taçsız Kral Pelé, Beckenbauer, Kaleci Maier, Nadia Comaneci, Brigitte Bardot, Fenerbahçeli Cemil..Hepsi şöhretlerini bu bıçağa borçlular" kısmında geçen Romanyalı Olimpiyat jimnastikçi Nadia Comaneci daha sonra Türkiye'de katıldığı bir etkinlikte filmde adının geçtiğinden haberdar olmuştur.

Münir Özkul - Kazım Efendi

Adile Naşit - Saadet Hanım

Şener Şen - Ziya

Mürüvvet Sim - Sıdıka Hanım

Ayşen Gruda - Nilgün

Ahmet Sezerel - Uğur

Oya Aydoğan - Zeynep (ses. Ayşin Atav)

İhsan Yüce - Nazif Efendi

Ali Sururi - Halis Bey

Gülşen Gürsoy - Mehtap

Feridun Şavlı - Yaşar

Ahmet Arıman - Ömer

Yaman Coşkun - Ahmet

Tamer Şahin - Mehmet

Necati Aslan - Tuncay

Selim Naşit Özcan - Kahvehanedeki adam

Ekrem Dümer - Komiser

Doğu Erkan - Uğur'un Annesi

Yaşar Şener - Nikâh Memuru

Nuri Tuğ - Kamil

Gökhan Mete - Ahmet'in Patronu Hüseyin

Cevdet Arıkan - Mehtap'ın 8. Erkek Arkadaşı

Sezai Aydın - TRT Spikeri

Nisan 1978 yılında gösterime giren filmin çekimleri 26 gün içerisinde tamamlandı. Kazım Efendi ve Saadet Hanım'ın birlikte işlettiği ve filmin başında görülen turşucu dükkânı, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinin Cihangir semtinde bulunmakta ve günümüzde de turşucu dükkânı olarak faaliyet göstermektedir. Saadet Hanım ve Kazım Efendi'nin ayrıldıktan sonra ilk kez yüz yüze görüştükleri ve filmde Sarıyer ve Samatya'nın ortası olarak gösterilen park, Beşiktaş'ın Bebek semtindeki Bebek Parkı'dır. Çocukların açlık grevi yaptığı yer Taksim Meydanı'nda bulunan Gezi Parkı'nın güney girişi iken, Saadet Hanım'ın boşandıktan sonra açtığı turşucu dükkânı çekimleri ise Üsküdar'ın İcadiye semtinde gerçekleştirildi.