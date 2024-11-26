Üye Girişi
Haberler
CHP lideri Özel'den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak

Özel'den bomba Öcalan iddiası

 Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti

Sanık sandalyesine oturan başhekimden Fırat Sarı'yı zora sokacak itiraf

 Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti ilk adımı attı
'Ahmet Özer' tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı

İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi, İmamoğlu çileden çıktı

Neşeli Günler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Neşeli Günler filmi ne zaman, nerede çekildi?

Neşeli Günler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Neşeli Günler filmi ne zaman, nerede çekildi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Neşeli Günler filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Neşeli Günler konusu, özeti ve Neşeli Günler oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Neşeli Günler filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Neşeli Günler filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Neşeli Günler filmini izleyecek olanların merak ettiği Neşeli Günler konusu nedir, Neşeli Günler oyuncuları kimler ve Neşeli Günler özeti gibi konuları inceliyoruz.

NEŞELİ GÜNLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kazım Efendi (Münir Özkul) ve Saadet Hanım (Adile Naşit) turşuculuk yapan kendi hâlinde bir çifttir. Altı çocuklarıyla birlikte yaşamlarını sürdürmektedirler. Sürekli olarak turşu suyu yüzünden kavga etmektedirler. Bir gün yine turşunun limonla mı yoksa sirke ile mi yapıldığı konusunda alevlenen kavga, çiftin ayrılmasına sebep olur.[1] Kazım Efendi üç çocuğunu alır ve evi terk ederken, Saadet Hanım diğer üç çocuğu alır ve çift boşanır. Yıllar sonra ayrılan kardeşler tesadüf eseri birbirlerini bulur ve bir araya gelmek isterler. Ancak yıllardır anne ve babaları dargın olduğu için bu o kadar da kolay olmayacaktır.

2 Şubat 2020'de Show TV'de yayınlanan filmde bazı sahneler sansürlendi. Ziya karakterini canlandıran Şener Şen ile Kazım karakterini oynayan Münir Özkul arasında geçen "İçişleri bakanı arkadaşımdır, çok sıkışırsam ona telefon ederdim" diyaloğu kesildi. Filmin yayınlandığı dönemde İçişleri Bakanı Millî Selamet Partisi mensubu Korkut Özal idi. Ayrıca filmin son kısımlarında Taksim Meydanı'nda bulunan Gezi Parkı'na çıkan merdivenlerde oturma eylemi ve açlık grevi yapan ailenin çocuklarının önünde oturduğu anıtta yazan İlerici Gençler Derneğinin kısaltması olan "İGD" harfleri kapatıldı.

Filmin bilinen repliklerinden birisi olan ve Ziya'nın jilet satmaya çalıştığı sahnede söylediği "..İngiltere Kralı, rahmetli Başkan Kennedy, Taçsız Kral Pelé, Beckenbauer, Kaleci Maier, Nadia Comaneci, Brigitte Bardot, Fenerbahçeli Cemil..Hepsi şöhretlerini bu bıçağa borçlular" kısmında geçen Romanyalı Olimpiyat jimnastikçi Nadia Comaneci daha sonra Türkiye'de katıldığı bir etkinlikte filmde adının geçtiğinden haberdar olmuştur.

NEŞELİ GÜNLER FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Münir Özkul - Kazım Efendi

Adile Naşit - Saadet Hanım

Şener Şen - Ziya

Mürüvvet Sim - Sıdıka Hanım

Ayşen Gruda - Nilgün

Ahmet Sezerel - Uğur

Oya Aydoğan - Zeynep (ses. Ayşin Atav)

İhsan Yüce - Nazif Efendi

Ali Sururi - Halis Bey

Gülşen Gürsoy - Mehtap

Feridun Şavlı - Yaşar

Ahmet Arıman - Ömer

Yaman Coşkun - Ahmet

Tamer Şahin - Mehmet

Necati Aslan - Tuncay

Selim Naşit Özcan - Kahvehanedeki adam

Ekrem Dümer - Komiser

Doğu Erkan - Uğur'un Annesi

Yaşar Şener - Nikâh Memuru

Nuri Tuğ - Kamil

Gökhan Mete - Ahmet'in Patronu Hüseyin

Cevdet Arıkan - Mehtap'ın 8. Erkek Arkadaşı

Sezai Aydın - TRT Spikeri

Nisan 1978 yılında gösterime giren filmin çekimleri 26 gün içerisinde tamamlandı. Kazım Efendi ve Saadet Hanım'ın birlikte işlettiği ve filmin başında görülen turşucu dükkânı, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinin Cihangir semtinde bulunmakta ve günümüzde de turşucu dükkânı olarak faaliyet göstermektedir. Saadet Hanım ve Kazım Efendi'nin ayrıldıktan sonra ilk kez yüz yüze görüştükleri ve filmde Sarıyer ve Samatya'nın ortası olarak gösterilen park, Beşiktaş'ın Bebek semtindeki Bebek Parkı'dır. Çocukların açlık grevi yaptığı yer Taksim Meydanı'nda bulunan Gezi Parkı'nın güney girişi iken, Saadet Hanım'ın boşandıktan sonra açtığı turşucu dükkânı çekimleri ise Üsküdar'ın İcadiye semtinde gerçekleştirildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Eski hakem, Süper Lig devini nasıl şampiyonluktan ettiğini itiraf etti
img

Babası o görüntüler üzerinde duruyordu! Yanıt geldi
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenler için talimat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ASKİ Ankara su kesintisi! 26-27 Kasım Haymana, Gölbaşı, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 26-27 Kasım Ödemiş, Seferihisar, Selçuk su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Neşeli Günler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Neşeli Günler filmi ne zaman, nerede çekildi? Bir Gece Masalı 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Gece Masalı 14. bölüm fragmanı izleme link var mı? CANLI maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Şampiyonlar Ligi maçları nereden izlenir? Bir Gece Masalı 13. bölüm full HD tek parça izleme linki 26 Kasım Salı! Bir Gece Masalı canlı izle! 26 Kasım Salı Bir Gece Masalı 13. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? 27 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Balık, Yengeç, Oğlak, Koç burcu yorumu! 27 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları İstanbul Eğitim ve Araştırma (Samatya) Hastanesi'nde yangın mı çıktı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 26 Kasım Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? GELİNİM MUTFAKTA 26 KASIM PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 26 Kasım Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.