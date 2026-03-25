Neler oluyor? Tel Aviv'den servis edilen yeni görüntü ses getirdi

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş 26. gününde devam ederken Tel Aviv'de bugün dikkat çeken görüntüler kaydedildi. Kargaların resmen istila ettiği şehirden yeni bir görüntü daha servis edilirken, araçların ve yolların tamamen kaplandığı görüldü. Görüntüleri paylaşan çok sayıda kullanıcı bunun kötüye işaret olduğu konusunda yorumlarda bulundu.

  • Tel Aviv'de araçların ve yolların kargalarla kaplandığı görüntüler sosyal medyada viral oldu.
  • Bazı sosyal medya kullanıcıları kargaların görüntülerini dini metinlere dayanarak 'kötüye işaret' olarak değerlendirdi.
  • Uzmanlar kargaların toplu uçuşunun mevsimsel veya çevresel nedenlerle açıklanabileceğini ifade ediyor.

Tel Aviv semalarında uçan kargaların görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, şehirde kaydedilen bir başka görüntü de büyük ses getirdi.

YENİ GÖRÜNTÜ BÜYÜK SES GETİRDİ

Sosyal medyada dolaşıma giren yeni videoda, araçların ve yolların tamamen kargalarla kaplandığı görüldü. Aracın içindeki bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüler kısa sürede viral oldu.

"KÖTÜYE İŞARET"

Görüntülerin ardından bazı kullanıcılar, durumu dini metinlerle ilişkilendirerek yorumlarda bulundu. İncil’de özellikle Vahiy gibi apokaliptik metinlerde, savaş, yıkım ve ölümler sonrası leş yiyici kuşların (kargalar, akbabalar) ortaya çıkmasına dair tasvirler yer alıyor. Bu nedenle bazı paylaşımlarda görüntüler “kötüye işaret” olarak değerlendirildi.

UZMANLAR DAHA TEMKİNLİ

Uzmanlar ise kargaların şehir üzerinde toplu halde uçmasının mevsimsel ya da çevresel nedenlerle açıklanabileceğini, bu tür görüntülerin doğrudan olağanüstü bir duruma işaret etmeyebileceğini belirtiyor.

GERİLİM ORTAMINDA YORUMLAR ARTIYOR

Bölgede süren gerilim nedeniyle bu tür görüntüler sosyal medyada daha hızlı yayılırken, sembolik ve dini yorumların da arttığı gözleniyor.

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıNurettin Şimşek:

Ebabil kuşları ebrehe çetelerini yok edecek

Haber YorumlarıArif İnanç:

Mesih geliyor.

Haber YorumlarıÖmer Tokgöz:

ver gazııııı

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

