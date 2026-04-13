Nejat İşler’den çarpıcı sözler: Bir dekorda yaşıyoruz

Nejat İşler katıldığı programda modern yaşam, mutluluk algısı ve insan ilişkilerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Hayattan zevk alma bitti” ve “Bir dekorda yaşıyoruz” sözleriyle günümüz yaşam tarzına eleştiri getiren ünlü oyuncunun ifadeleri gündem yarattı.

Nejat İşler, gazeteci Timur Soykan’ın sunduğu Cevap Hakkı programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, modern yaşam ve insan ilişkilerine dair yaptığı çarpıcı değerlendirmelerle gündeme geldi.

“HAYATTAN ZEVK ALMA BİTTİ”

İşler, konuşmasında günümüz yaşam tarzına dair sert ifadeler kullanarak, “Hayattan zevk alma bitti. Bildiğin karıncaya döndük. Hayat karşına çıkan inanlar ve rakamlar oldu” dedi.

“HERKES KONFOR PEŞİNDE”

Ünlü oyuncu, insanların artık daha çok konfor odaklı yaşadığını vurgulayarak, “Herkes hayatında konfor istemeye başladı. Hep mutlu olalım, hiç üzülmeyelim anlayışı hakim” sözleriyle dikkat çekti.

“BİR DEKORDA YAŞIYORUZ”

Nejat İşler, sözlerini “Bir dekorda yaşıyoruz” diyerek tamamladı. Oyuncunun bu ifadeleri kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Musa Can Çayan
