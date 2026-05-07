Nefesler tutuldu! Dünyanın gözü İran'ın ABD'ye vereceği yanıtta

Dünya bugün İran’ın ABD’ye savaşla ilgili vereceği kritik cevaba odaklandı. Dış basına göre Tahran yönetimi; savaşın sona ermesi, yaptırımların kaldırılması ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması şartlarını masaya koydu. İran’ın bu taleplerin karşılanması halinde ikinci aşamada nükleer programını görüşmeye hazır olduğu belirtiliyor. Trump ise anlaşmanın yakın olabileceğini söylerken, küresel piyasalarda hareketlilik yaşandı.

  • İran, ABD'ye savaşın sona ermesi, yaptırımların kaldırılması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması şartlarını iletti.
  • İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemilerin önceden İran makamlarıyla iletişime geçmesini zorunlu kılan yeni bir yapı kurdu.
  • ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşmanın yakın olabileceğini ancak nükleer zenginleştirme konusunda anlaşmazlıklar bulunduğunu belirtti.

Dünya bugün İran’ın ABD’ye savaşla ilgili vereceği cevabı bekliyor. Orta Doğu’daki gerilimin geleceğini belirleyebilecek kritik yanıtın Perşembe günü Washington’a iletilmesi beklenirken, sürecin Pakistan üzerinden yürütülen yoğun diplomasi trafiğiyle devam ettiği bildirildi. Al Jazeera ve uluslararası basında yer alan haberlere göre Tahran yönetimi, ABD’nin son teklifini halen değerlendirme altında tutuyor.

İRAN’IN ŞARTLARI NETLEŞTİ

Dış basında yer alan bilgilere göre İran, savaşın tamamen sona ermesini, yaptırımların kaldırılmasını ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını öncelikli şart olarak masaya koydu. Tahran yönetiminin ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden doğrudan güvence talep ettiği aktarıldı. İran’ın, bu taleplerin karşılanmasının ardından ikinci aşamada nükleer programını görüşmeye açık olabileceği belirtiliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI DÜNYAYI TETİKTE TUTUYOR

Küresel enerji piyasalarının yakından izlediği Hürmüz Boğazı konusunda da yeni gelişmeler yaşandı. İran’ın “Basra Körfezi Boğaz İdaresi” adlı yeni bir yapı kurduğu ve boğazdan geçecek gemilerin önceden İran makamlarıyla iletişime geçmesini istediği bildirildi. ABD destekli BM tasarısı ise İran tarafından “siyasi ve taraflı” olarak nitelendirildi.

TRUMP’TAN “ANLAŞMA YAKIN” MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, son 24 saatte yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini belirterek anlaşmanın yakın olabileceğini söyledi. Ancak Trump, İran’ın nükleer zenginleştirme faaliyetleri konusunda hâlâ ciddi anlaşmazlıklar bulunduğunu da vurguladı. Amerikan basınında çıkan haberlerde, tarafların tek sayfalık geçici bir çerçeve anlaşma üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

PİYASALARDA HAREKETLİLİK YAŞANDI

Diplomasi trafiğinin hızlanması sonrası Asya borsalarında yükseliş görülürken petrol fiyatlarında düşüş yaşandı. Uzmanlar, İran ile ABD arasında sağlanabilecek olası bir uzlaşının yalnızca enerji piyasalarını değil, Lübnan başta olmak üzere bölgedeki diğer çatışma alanlarını da etkileyebileceğini değerlendiriyor.

