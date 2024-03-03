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Necla Karahalil kimdir? Necla Karahalil kaç yaşında, ne iş yapıyor? Necla Karahalil İnstagram hesabı ne?

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Komedyen Cem Yılmaz'ın gizemli yeni sevgilisinin kim olduğu merak konusu olmuştu. Cem Yılmaz'ın paylaştığı fotoğraftaki kişinin kim olduğu belli oldu. Peki, Necla Karahalil kimdir? Necla Karahalil kaç yaşında, ne iş yapıyor? Necla Karahalil İnstagram hesabı ne?

Necla Karahalil kimdir? Sorusu, bir süredir gündemde yer almakta olan sorulardan bir tanesiydi. Komedyen Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz gün paylaştığı topuklu ayakkabı giyen gizemli kadının kim olduğu merak edilmişti. Fotoğraftaki kişinin kim olduğu netlik kazandı. Peki, Necla Karahalil kimdir? Necla Karahalil kaç yaşında, ne iş yapıyor? Necla Karahalil İnstagram hesabı ne?

NECLA KARAHALİL KİMDİR?

Cem Yılmaz'ın paylaştığı fotoğraftaki kişinin pilates eğitmeni Necla Karahalil olduğu ortaya çıktı. Necla Karahalil Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisidir. Necla Karahalil aynı zamanda pilates eğitmenliği yapmakta ve sosyal medya üzerindeki bazı platformlarda içerik üretmedir. Pilates eğitmeni Necla Karahalil'in Youtube platformu üzerinde 39 videosu ve 2,78 Bin abonesi bulunmaktadır.

CEM YILMAZ'IN SEVGİLİSİ KİM?

Cem Yılmaz, önceki günlerde sosyal medya hesabından bir kadın ayakkabısı fotoğrafı paylaştı. Fotoğraftaki ayakkabının sahibinin ise Necla Karahalil olduğu ortaya çıktı.

Emir Ceran
Emir Ceran
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