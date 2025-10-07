Necati Arabacı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Cehennem Melekleri adlı suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen Necati Coşkun Arabacı'nın, sabah saatlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yakalandığı bildirildi. Olayın ardından, Arabacı'nın geçmişi, suç örgütü bağlantıları ve kimliğiyle ilgili detaylar yeniden gündeme geldi.

NECATİ ARABACI KİMDİR?

Necati Coşkun Arabacı, 14 Şubat 1972 tarihinde Almanya'nın Köln kentinde dünyaya gelmiştir. Aslen Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Yeşildağ köyündendir. Çocukluk ve gençlik yıllarını Almanya'da geçiren Arabacı, burada yeraltı dünyasıyla tanışmış ve kısa sürede bu çevrelerde tanınan bir isim haline gelmiştir.

Sert tavırları, stratejik düşünme biçimi ve acımasız yöntemleriyle bilinen Necati Arabacı, zamanla "Cehennem Necati" olarak anılmaya başlanmıştır. Bu lakap, hem kişiliğini hem de üyesi olduğu Hells Angels MC (Cehennem Melekleri) adlı uluslararası motosiklet kulübündeki etkili konumunu simgeler.

Arabacı, yıllar içinde Almanya'daki suç örgütleri arasında önemli bir güç odağına dönüşmüştür. Adı, hem Avrupa'daki yeraltı yapılanmaları hem de Türkiye'de yürütülen soruşturmalarla sık sık anılmıştır. Bu nedenle, Necati Arabacı hem uluslararası organize suç dünyasında hem de Türk kamuoyunda dikkat çeken bir figür olmayı sürdürmektedir.