Ne hırsız ne dolandırıcı! Bir servet böyle yok oldu

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Tayland'da yaşayan genç bir kadın, yıllar boyunca biriktirdiği parasını korumak amacıyla kasada muhafaza etmeye başladı.

Toplam değeri yaklaşık 1 milyon 400 bin TL olan birikimin, beklenmedik bir olay sonucunda zarar gördüğü ortaya çıktı.

KARINCALAR KASAYA GİRİP PARALARI YEDİ

Kadının parasını sakladığı kasaya karıncaların sızdığı ve içeride bulunan banknotları kemirerek kullanılamaz hale getirdiği belirtildi.

Yılların birikimini korumak için kasaya koyan kadın, parasının karıncalar tarafından zarar görmesiyle büyük şaşkınlık yaşadı.