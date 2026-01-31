Haberler

Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı

Babası vefat eden bir genç kızın, yaşadığı anları kayda alıp TikTok'ta paylaşması sosyal medyada tepki topladı. Video, mahremiyet ve sosyal medya sınırları tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

  • Babasını kaybeden bir genç kız, yaşadığı anları cep telefonuyla kaydedip TikTok'ta paylaştı.
  • Kız, videoya 'Aşk acısı neymiş. Sizin hiç canınızdan çok sevdiğiniz insan gözünüzün önünde öldü mü?' notunu ekledi.
  • Paylaşım birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından eleştirildi.

Son dönemde TikTok'ta paylaşılan tartışmalı videolara bir yenisi daha eklendi. Babasını kaybeden bir genç kız, yaşadığı anları cep telefonuyla kayda alarak sosyal medya hesabından paylaştı.

"AŞK ACISI DA NEYMİŞ"

Genç kız, videoya "Aşk acısı neymiş. Sizin hiç canınızdan çok sevdiğiniz insan gözünüzün önünde öldü mü?" notunu düşerek paylaşımını TikTok'ta yayımladı. Görüntüler kısa sürede gündem olurken, paylaşım birçok kullanıcı tarafından eleştirildi.

"ENTERESAN ZAMANLARDAN GEÇİYORUZ"

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları, yaşanan acının bu şekilde paylaşılmasını doğru bulmadıklarını belirterek, "Gerçekten çok enteresan zamanlardan geçiyoruz" yorumlarında bulundu.

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıFerdi Kerim:

Kimbilir o daha hangi özel anlarını medyada paylaşır ?

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

Kaç senelik haber abi yapmayın ya

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan Reno:

ağlaması bile yapmacık neyse bir like atayımda amacına ulaşsın

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbrindar_25:

nedense hiç üzülmedim kıza

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

