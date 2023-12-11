Ne Gemiler Yaktım dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu merak konusu olmuştur. Ayrıca, dizinin bir uyarlama olup olmadığı ve gerçek hikayesinin ne olduğu da sıklıkla sorulan sorular arasındadır. Peki, Ne Gemiler Yaktım oyuncuları kimler, konusu ne? Ne Gemiler Yaktım uyarlama mı? İşte detaylar...

Ne Gemiler Yaktım oyuncuları kimler, konusu ne? Ne Gemiler Yaktım uyarlama mı?

Show Tv'nin yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım ilk bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Farklı konusuyla dikkat çeken dizinin oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Arama motorlarında Ne Gemiler Yaktım konusu ve oyuncuları sorgulatılıyor. Peki, Ne Gemiler Yaktım oyuncuları kimler, konusu ne? Ne Gemiler Yaktım uyarlama mı? Detaylar haberimizde...

NE GEMİLER YAKTIM OYUNCULARI KİMLER?

Ne Gemiler Yaktım dizisinin oyuncu kadrosunda Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman, Erkan Kolçak Köstendil, Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Nazmi Kırık, Ata Çağan Timur, Süreyya Kilimci, Macit Koper gibi ünlü isimler yer almaktadır.

NE GEMİLER YAKTIM KONUSU NE?

Kızı Zeynep'le birlikte günlerdir kocası Rutkay'dan kaçan Fidan, bir tesadüf eseri Yasemin'in kızı Rengin'in hayatını kurtarır. Bu sayede başlayan dostlukları iki kadının da hayatlarının dönüm noktası olacaktır. Fidan'ın geçmişinden habersiz olan Yasemin, 'kadın kadının yurdudur' diyerek onu ve kızını evine alır. Ne var ki Fidan'ın yüzünden kendi kızının tehlikeye düşmesini engelleyemez. Kızını kurtarmak için yapacağı hamle, yollarının Komiser Toprak'la kesişmesine neden olur. Şimdi Yasemin ve Fidan'ın dostluğu bir suç ortaklığına dönerken ikisinin de hayatı sonsuza kadar değişmiştir.