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Ne ev ne de arsa! Latif Doğan kazandığı parayı bakın nereye yatırıyor

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Bir döneme damga vuran "Küstüm" türküsüyle iyi bir çıkış yakalayan türkücü Latif Doğan, kazandığı parayı düğün salonlarına yatırdığını belirterek "Benim yapacağım bir iş varsa o da düğün salonudur" ifadelerine yer verdi.

Yar Gelecek, Zeynebim, Eşarbını Yan Bağlama, Ayselim, Sensiz Olmuyor, Antepli Gelin, Küstüm gibi şarkılarla adından söz ettiren ünlü türkücü Latif Doğan, konuk olduğu programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

PARASINI DÜĞÜN SALONLARINA YATIRIYOR

Kazancını düğün salonlarına yatırdığını ifade eden ünlü türkücü, "Benim yapacağım bir iş varsa o da düğün salonudur. Memlekette düğün salonum var. İstanbul'da da var, Büyükçekmece Güzelce'de! Yani benim yapacağım iş bu… Niye bu mesela ben yarın türkü söylemekten emekli olsam bile o düğün sonunun başında dursam müzisyen olmazsa bile çıkar ben söylerim" ifadelerine yer verdi.

"İMDADIMA YETİŞEN 3 ADAM VAR"

Ekotürk'te Özlem Esra Ada'nın sunduğu Pembe Masa programına konuk olan ünlü türkücü, sözlerinin devamında "Paraya sıkıştığım zamanlarda imdadıma yetişen 3 tane adam vardır. Tam yarına nasıl ödeyeceğim bu parayı deyince yardımıma Fevzi diye bir abim, Adnan abim ve Ali diye bir arkadaşım koşar" şeklinde konuştu.

Ne ev ne de arsa! Latif Doğan kazandığı parayı bakın nereye yatırıyor
Kaynak: Haberler.com / Müzik
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıAykut Varlısoydas:

Adam akıllı

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Haber Yorumlarımehmet kilinc:

Latif abi allah hayırlı kazanç versi. Sen herşeyin en iyisini hak ediyorsun aynı erdemoğlu ailesi gibi besnimiz sizlerin sayesinde tanınıyor.

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

düğün salonunun uğraşması çok olur, garson parası elektrik paarsı bunları da hesap edersen sana ne kalacak latifçim.

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Haber YorumlarıEmir önder:

pandemi olursa sıkıntı

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Haber YorumlarıOsmanlı evladı:

Soyluyenler kazaniyorda niye dinliyenler kazanmiyor .Dinliyenler para veriyor para kaybediyor .yazik boşa gecen zamanlara

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Haber YorumlarıMutlu Cakmak:

Düşde gör ….

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Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

Mafyanın oyuncağı olmuşsun daha neyin peşindesin latife

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Haber YorumlarıAtilla Han:

Evlilik sektorunun gelecegi yok! Kimse artik nafaka odemek istemiyor!

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Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Tilkileri kümeslere başkan yapmışlar tilkilere sormuşlar ne istiyorsun özgürlük özgürlük demiş kümestekiler Avvam halk başkanlar zaten beli sanatcılar

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