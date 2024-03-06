Yeniden Refah Partisi Adıyaman Belediye Başkan Adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, Nazif Atalay kimdir? Yeniden Refah Partisi Adıyaman Belediye Başkan Adayı Nazif Atalay kaç yaşında ve nereli?

NAZİF ATALAY KİMDİR?

Nazif Atalay 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında Yeniden Refah Partisi Adıyaman Belediye Başkan Adayıdır. Nazif Atalay Adıyaman Ticaret Meslek Lisesi'nden mezun olmuş ve eğitimine Selçuk Üniversitesi'nde devam ederek bu kurumdan da diploma almıştır. Mesleki kariyerine muhasebeci olarak adım atan Atalay, aynı zamanda Adıyaman Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) başkanlığını da üstlenmiştir.