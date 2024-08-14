Nasuh tövbesi nedir? Nasuh tövbesi nasıl yapılır, ne anlama gelir?

Nasuh tövbesi nedir? Nasuh tövbesi nasıl yapılır, ne anlama gelir? Nasuh tövbesi etmek ne demek? Nasuh tövbesi nasıl bozulur, bozulursa bozulursa ne olur? Geçmişte işlenen günahlardan pişmanlık duyanların, bir daha aynı davranışları yapmamak için ettikleri bir tövbe olan nasuh tövbesi ile ilgili merak edilen soruların cevabı detaylarıyla haberimizde…

NASUH TÖVBESİ NEDİR?

Nasuh tövbesi, kişinin yaptığı hatalardan dolayı büyük pişmanlık duyarak, içten bir şekilde ettiği tövbelerden biridir. Nasuh kelimesi, Tahrim suresinde de geçer ve "onarıcı, düzeltici" anlamına gelir.

NASUH TÖVBESİ NASIL YAPILIR?

Nasuh tövbesi Arapça okunuşu: Allahumme ente Rabbi la ilahe illa ente halaktani ve ene abduke ve ene ala ahdike vevadike mes tetatü euzu bike min şerri masanatu ebu'ü leke bi nimetike aleyye ve ebu'ü bizen bi fağfirli fein nehu la yağfırüz zünube illa ente.

Nasuh tövbesi duasının Türkçe okunuşu şekildedir: "Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ'dike mes'tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû'ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû'ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente."