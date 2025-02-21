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Nasuh Mahruki neden hapis cezası aldı, suçu ne?

Nasuh Mahruki neden hapis cezası aldı, suçu ne?
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Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'ye 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Nasuh Mahruki neden hapis cezası aldı, suçu ne?

Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki'ye "halkı yanıltı bilgiyi alenen yayma" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. Nasuh Mahruki neden hapis cezası aldı, suçu ne?

NASUH MAHRUKİ NEDEN HAPİS CEZASI ALDI?

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işlediği gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

NE DEMİŞTİ?

Nasuh Mahruki, X sosyal medya hesabından Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yönelik paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"Büyük Türk milleti, çok dikkatli ve uyanık olmalısın. İktidar ve YSK son bir kez daha seçimleri çalmak için tezgah kuruyor. Bilgisayar Mühendisleri Odası erken yapılacak bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde mutlaka senin adına denetim yapma yetkisine sahip olmalıdır. Denetlenmezlerse oylarımızı çalarlar, sahtesiyle değiştirirler ve seçimi yine yasa dışı kazanırlar. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin sonu olur ve bu son en kötü kabuslarınızda bile göremeyeceğiniz kadar korkunç olur."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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