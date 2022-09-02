Artı TV ekranlarında katıldığı canlı yayın sırasında kalp krizi geçiren ve yoğun bakıma kaldırılan 'Borsa Kralı' lakaplı iş insanı Nasrullah Ayan vefat etti. Üzücü gelişme sonrası Nasrullah Ayan kimdir? Nasrullah Ayan neden öldü merak edildi.

Artı TV ekranlarında katıldığı canlı yayında bir anda fenalaşan ve herkesi korkutan 'Borsa Kralı' lakaplı iş insanı Nasrullah Ayan, hemen hastaneye kaldırıldı. Sonrasında ise vefat haberi geldi. Nasrullah Ayan kimdir? Nasrullah Ayan neden öldü?

NASRULLAH AYAN KİMDİR?

Yayın sırasında kalbinin durduğu, daha sonra ise çalıştırıldığı belirtilen Ayan yoğun bakıma alınarak uyutuldu. Günlerden bu yana yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren ve daha önce hakkında 'öldü' iddiası ortaya atılan Ayan, bugün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.