Nasipse Olur filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Nasipse Olur filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Nasipse Olur filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Nasipse Olur konusu, özeti ve Nasipse Olur oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Nasipse Olur filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Nasipse Olur filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Nasipse Olur filmini izleyecek olanların merak ettiği Nasipse Olur konusu nedir, Nasipse Olur oyuncuları kimler ve Nasipse Olur özeti gibi konuları inceliyoruz.
NASİPSE OLUR FİLMİ KONUSU NEDİR?
Küçük kasabasında büyük hayalleri olan Günfer'in hayatı peş peşe gelen felâketlerle altüst olur. Günfer kahramanım dediği babasını kanserden kaybeder. Bu ani ölümün şokunu atlatmadan bu kez amcasının kumar borcu yüzünden baba yadigarı ekmek fırınlarına mafya dadanır. Tüm bu yaşadıkları yetmezmiş gibi evlilik hayalleri kurduğu Yaşar'ın kendisini aldatması bardağı taşıran son damla olur. "Boyabatlı'nın umudunun bittiği yerde inadı başlar" derler. Küçük dünyasında büyük umutları olan Günfer, 'Ya nasip' diyerek her türlü felâketin üstesinden gelmek için mücadele etmeye başlar. Başına gelen bütün felâketlerin tesadüfen tanığı olan Gökhan, her seferinde Günfer'in imdadına hızır gibi yetişir.
NASİPSE OLUR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Selahattin Sancaklı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu Nasipse Olur filmi Sinop'un Boyabat ilçesinde çekildi.NASİPSE OLUR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Yönetmen : Selahattin Sancaklı
Burak Sevinç: Gökhan
Algı Eke: Günfer
Nur Sürer: Mukaddes Hanım
Zeyno Eracar
Erdem Baş
Ünal Yeter
Barış Başar
Hakan Bulut
Yeşim Dalgıçer
Selahattin Taşdöğen
Kıvanç Baran Arslan
Eylem Sezgin
Derya Şen