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Nasipse Olur filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Nasipse Olur filmi ne zaman, nerede çekildi?

Nasipse Olur filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Nasipse Olur filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Nasipse Olur filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Nasipse Olur konusu, özeti ve Nasipse Olur oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Nasipse Olur filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Nasipse Olur filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Nasipse Olur filmini izleyecek olanların merak ettiği Nasipse Olur konusu nedir, Nasipse Olur oyuncuları kimler ve Nasipse Olur özeti gibi konuları inceliyoruz.

NASİPSE OLUR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Küçük kasabasında büyük hayalleri olan Günfer'in hayatı peş peşe gelen felâketlerle altüst olur. Günfer kahramanım dediği babasını kanserden kaybeder. Bu ani ölümün şokunu atlatmadan bu kez amcasının kumar borcu yüzünden baba yadigarı ekmek fırınlarına mafya dadanır. Tüm bu yaşadıkları yetmezmiş gibi evlilik hayalleri kurduğu Yaşar'ın kendisini aldatması bardağı taşıran son damla olur. "Boyabatlı'nın umudunun bittiği yerde inadı başlar" derler. Küçük dünyasında büyük umutları olan Günfer, 'Ya nasip' diyerek her türlü felâketin üstesinden gelmek için mücadele etmeye başlar. Başına gelen bütün felâketlerin tesadüfen tanığı olan Gökhan, her seferinde Günfer'in imdadına hızır gibi yetişir.

NASİPSE OLUR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Selahattin Sancaklı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu Nasipse Olur filmi Sinop'un Boyabat ilçesinde çekildi.

NASİPSE OLUR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen : Selahattin Sancaklı

Burak Sevinç: Gökhan

Algı Eke: Günfer

Nur Sürer: Mukaddes Hanım

Zeyno Eracar

Erdem Baş

Ünal Yeter

Barış Başar

Hakan Bulut

Yeşim Dalgıçer

Selahattin Taşdöğen

Kıvanç Baran Arslan

Eylem Sezgin

Derya Şen

Osman DEMİR
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