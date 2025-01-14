Narin Güran'ın annesi itiraf etti mi, ne dedi? Yüksel Güran kimi suçladı?

8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan anne Yüksel Güran'ın, cinayete ilişkin "Salim yaptı" dediği öne sürüldü. İddianın sahibi ise davada 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz. Peki, Narin Güran'ın annesi itiraf etti mi? Detaylar...

NARİN GÜRAN'IN ANNESİ İTİRAF ETTİ Mİ?

Kararın açıklanmasının ardından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bahtiyar paylaşımında ilk suçlamanın tutuklu anne Yüksel Güran'dan geldiğini söyledi. Eryılmaz paylaşımında "Az kaldı, görünen o ki ya bir itiraf gelecek ya da birbirlerini suçlamaya başlayacaklar. İlk suçlama da geldi. Yüksel "Salim yaptı" dedi. Hadi bakalım, söz sırası Salim de" ifadelerini kullandı.

Eryılmaz paylaşımının devamında ise "Sadece izleyin, istinaftan önce neler değişecek. Bunları daha çok duyacaksınız. Cezaevi ziyaret trafiğini izleseniz anlayacaksınız" dedi.