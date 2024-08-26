Narin bulundu mu? 26 Ağustos Diyarbakır'da kaybolan Narin nerede? Son dakika gelişmeleri...

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta saat 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor. Narin bulundu mu? 26 Ağustos Diyarbakır'da kaybolan Narin nerede? Son dakika gelişmeleri...

NARİN BULUNDU MU?

Narin'i bulmak için dün ve bu akşam jandarma ekiplerince, Güran ailesinin evinin de bulunduğu mahalledeki bazı evlerde ve mahalle içerisinde arama gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinden itibaren AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında, AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler de mahallenin çevresi, kayalıklar ve tarlalarda arama çalışması yürüttü. Jandarma ekipleri, mahalleye giriş ve çıkış yapan araçlarda arama gerçekleştirdi, içinde İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve AFAD İl Müdürü İlami Çakmak'ın bulunduğu İl Emniyet Müdürlüğüne ait helikopter de mahallenin üzerinde ve çevresinde icra ettiği uçuşla arama çalışmalarına destek verdi.

NARİN NEREDE?

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın arama çalışmaları devam ediyor.