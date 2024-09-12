Narin ablası Tülin Güran neden öldü? Tülin Güran öldürüldü mü, kaç yaşında öldü?

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın trajik ölümü, kamuoyunda derin bir üzüntü ve endişe yaratırken, olaya ilişkin soruşturma büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Narin'in kaybıyla birlikte gözler, 2019 yılında hayatını kaybeden engelli ablası Tülin Güran'a çevrildi. Narin ablası Tülin Güran neden öldü? Tülin Güran öldürüldü mü, kaç yaşında öldü? Detaylar haberimizdedir…

NARİN'İN ABLASI ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Diyarbakır'da vahşice katledilen Narin Güran'ın 2019 yılında hayatını kaybeden engelli ablası Tülin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmıştı. Narin'in ailesi tarafından abla Tülin'in 'Merdivenden düşerek öldüğü' iddia edilmişti. Gerçeği gözaltında olmayan tek amca Erhan Güran açıkladı.

NARİN'İN ABLASI TÜLİN GÜRAN NEDEN ÖLDÜ?

Gözaltına alınmayan Narin'in tek amcası abla Tülin Güran'ın ölümüyle ilgili gerçeği açıkladı. Amca, "Tülin merdivenden düşmedi, yüzde 99 engelliydi, hastanede solunum yetmezliğinden öldü" dedi. Amca açıklamasında şunları kaydetti:

Narin'in ablası 2019 yılında vefat etti. Vefat etmeden öncede zaten doğuştan engelliydi. Boynundan altı tamamen felçti ve yatalaktı o süreçte de hastanede yattı. Yoğun bakımda hayatını kaybetti.