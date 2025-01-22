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Namık Kemal Özarı neden öldü? Namık Kemal Özarı kimdir?

Namık Kemal Özarı neden öldü? Namık Kemal Özarı kimdir?
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Namık Kemal Özarı, alışveriş merkezi sektöründe yılların deneyimi ve katkılarıyla tanınan önemli bir isim, geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Özarı'nın cenazesi, 24 Ocak Cuma günü İzmit Balaban Köyü'nde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Peki, Namık Kemal Özarı neden öldü?

1961 doğumlu olan ve sektör içinde sevilen bir figür olarak bilinen Namık Kemal Özarı, kalp krizi geçirdikten sonra hastanede tedavi altına alınmıştı. Ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Özarı'nın vefatı, iş dünyasında ve sevenleri arasında derin bir üzüntü yarattı. Namık Kemal Özarı neden öldü? Namık Kemal Özarı kimdir?

NAMIK KEMAL ÖZARI NEDEN ÖLDÜ?

Namık Kemal Özarı, alışveriş merkezi sektöründe yılların deneyimi ve katkılarıyla tanınan önemli bir isim, geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Özarı'nın cenazesi, 24 Ocak Cuma günü İzmit Balaban Köyü'nde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Uzun yıllar boyunca alışveriş merkezi sektörüne önemli katkılarda bulunan Özarı, meslektaşları tarafından saygı ve sevgiyle anılıyor. Cenaze töreni, İzmit Balaban Köyü'nde, ikindi namazının ardından gerçekleştirilecek.

1961 doğumlu olan ve sektörün sevilen isimlerinden biri olarak bilinen Özarı'nın vefatı, hem meslektaşları hem de sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Namık Kemal Özarı'nın cenazesi, 24 Ocak Cuma günü İzmit Balaban Köyü'nde ikindi namazına müteakip toprağa verilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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