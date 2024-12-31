Nalet Bebe hangi şarkıyı söyledi? 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Nalet Bebe kim, gerçek adı ne, kaç yaşında, evli mi (Ömer Başdoğan)?

TV 8'de uzun süredir devam eden O Ses Türkiye, Yılbaşı özel programıyla izleyicileri ekran başına kilitleyecek. 2025 Yılbaşı özel programında konuk olarak yer alacak olan Nalet Bebe (Ömer Başdoğan) hakkında merak edilenler gündemde. Nalet Bebe (Ömer Başdoğan) kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Nalet Bebe (Ömer Başdoğan) hangi dizilerde ve filmlerde oynadı, hangi şarkıyı söyledi? Tüm bu soruların yanıtları izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Nalet Bebe (Ömer Başdoğan) kimdir, kaç yaşında, evli mi? Nalet Bebe (Ömer Başdoğan) hangi dizilerde, filmlerde oynadı?

NALET BEBE (ÖMER BAŞDOĞAN) KİMDİR?

7 Mart 1987'de Ankara'da doğumlu olan Ömer Başdoğan, sosyal medya fenomenliğinden oyunculuğa geçmiştir. Ayrıca Nalet Bebe takma adıyla Instagram ve YouTube'da popüler, olan Ömer Başdoğan, aslen eski devlet memurudur. 2019 yılında ilk kez "Hep Yek 3" isimli sinema filminde rol alarak beyazperdeye adım attı ve daha sonra "Enes Batur Gerçek Kahraman" filminde yer aldı. 2020 yılında kendi senaryosunu yazdığı ve başrolünü üstlendiği "Şahane Hayaller" filminde Ömer karakterine hayat verdi. "Tutunamayanlar" dizisinde Bertan karakterini canlandıran Başdoğan, Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan (2024) filminde de oynamıştır.

NALET BEBE (ÖMER BAŞDOĞAN)O SES TÜRKİYE'DE HANGİ ŞARKIYI SÖYLEDİ?

Nalet Bebe O Ses Türkiye'de hangi şarkıyı söylediği henüz açıklanmadı. Yarışma başladığında hangi şarkı olduğu öğrenilecek. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.