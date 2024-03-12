Naim Uygun kimdir? Zafer Partisi Antalya- Aksu Belediye Başkan adayı Naim Uygun kaç yaşında, nereli?
Naim Uygun kimdir? Zafer Partisi Antalya- Aksu Belediye Başkan adayı Naim Uygun kaç yaşında, nereli? Zafer Partisi, Antalya'nın Aksu ilçesi için Belediye Başkan adayını açıkladı. Aday, Naim Uygun oldu. Peki, Naim Uygun kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bu soruların yanıtları merak konusu oldu.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da düzenlenen bir basın toplantısında partisinin Belediye Başkan adaylarını açıklamıştı. Özdağ, Antalya- Aksu Belediye Başkan adayının Naim Uygun olacağını duyurmuştu. Peki, Naim Uygun kimdir? Zafer Partisi Antalya- Aksu Belediye Başkan adayı Naim Uygun kaç yaşında, nereli?
NAİM UYGUN KİMDİR?
Naim Uygun, Zafer Partisi'nin Antalya- Aksu Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.