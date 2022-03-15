Nail Gönenli kimdir? Nail Gönenli sevgilisi kimdir?

Nail Gönenli kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yaz aylarında Yiğit Kirazcı ile birlikte olan oyuncu Pınar Deniz'in Nail Gönenli ile birlikte olduğu iddia edildi. Peki, Nail Gönenli kimdir?

NAİL GÖNENLİ KİMDİR?

Yargı dizisinde avukat Ceylin karakterini oynayan Pınar Deniz, bir süredir meslektaşı Yiğit Kirazcı ile aşk yaşıyordu. Sosyal medya hesaplarından sık sık aşk dolu pozlarını paylaşan ikili, ayrılık kararı aldı. Çift, Instagram'da birbirini takip etmeyi de bırakmıştı.

Pınar Deniz'in avukat Nail Gönenli ile birlikte olduğu iddia edildi. Özge Özpirinççi'nin avukatı olan Nail Gönenli, ayrıca nikah şahitliğini de yapmıştır.

Daha önce oyuncu Bestemsu Özdemir ile aşk yaşayan ünlü avukat, kısa bir süre öncesine kadar da sosyetik isim Zeynep Selvili ile beraberdi.

Haberler.com - Gündem