Nahid Ramazan Yamak kimdir? Nahid Ramazan neden gündem oldu, ne yaptı?

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da kulüp başkanlığına 233 üyeden 156'sının oyunu alan Nahid Ramazan Yamak seçilmişti. Alkolü fazla kaçıran Yamak arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirdiği mekanda kendinden geçerken, alkol şişesiyle birbirinden ilginç figürler sergiledi. Peki, Nahid Ramazan Yamak kimdir? Nahid Ramazan neden gündem oldu, ne yaptı?

NAHİD RAMAZAN YAMAK KİMDİR?

Giresunspor Kulübü'nde yapılan başkanlık seçimlerinde galip gelen Nahid Yamak, şu an kulübün başkanı olarak görev yapmaktadır. Nahid Yamak, Giresun kökenli bir iş insanıdır ve 50'li yaşlarında bulunmaktadır. Kendi şirketi olan Kadromak Makine'nin sahibidir ve aynı zamanda şirketin yönetim kurulu başkanlığını üstlenmektedir.

NAHİD RAMAZAN NEDEN GÜNDEM OLDU?

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un Başkanı Nahid Ramazan Yamak'ın bir mekanda alkolü fazla kaçırıp yarı çıplak şekilde dans ettiği görüntüler tartışma yarattı. Yamak'ın elindeki dev alkol şişesiyle tuhaf hareketler sergilediği sırada yanındakilerin de kendisine eşlik ettiği görüldü. Sosyal medyada videoyu paylaşan kullanıcılar ise "Takımı son sırada bulunan başkan bir hayli efkarlı" yorumunda bulundu. Giresunspor başkanı olan Yamak alkollü şekilde yaptığı hareketlerle gündeme geldi. Giresunspor başkanının alkollü bir şekilde yaptığı hareketler sosyal medyada paylaşıldı. Videoyla ilgili kulüp veya başkan Nahid Ramazan tarafından hiçbir açıklama yapılmadı.