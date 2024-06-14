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Nagehan Alçı "Bana şiddet uyguladı" dedi, Rasim Ozan Kütahyalı'dan manidar yanıt geldi

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Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'dan şiddet gördüğünü belirterek "Yıllarca korkudan boşanmaya cesaret edemedim. Korunmak için kapıya polis çağırdım" dedi. Bu iddialar sonrası gözlerin çevrildiği Kütahyalı ise Nagehan Alçı'nın boşandıktan sonra sarf ettiği "O benim her zaman arkadaşım ve fikirdaşım olacak" şeklindeki sözünü yeniden paylaştı.

Eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'dan şiddet gördüğünü itiraf eden Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, yıllarca boşanmaya cesaret edemediğini, tehdit edildiğini ve evine polis geldiğini kaydetti.

HER ŞEYİ TEK TEK ANLATTI

Yaşadığı şiddeti ailesiyle dahi paylaşamadığını belirten Alçı, 2019 yılında boşanma dilekçesi hazırlattığını ancak cesaret edemediği için geçen yıl boşandığını ifade ederek "Nihayet geçen yıl cesaretimi toplayıp sırf bu şiddet ve işkenceden kurtulmak için dava açtım fakat yine tehdit edilerek bana dayatılan boşanma şartlarını kabul ettim. Ancak boşanmakla da şiddetten kurtulamadım sevgili hemcinslerim" ifadelerine yer verdi.

İşte Nagehan Alçı'nın o paylaşımları;

  • Hayatımın en büyük pişmanlığı Klavyenin başındaki en zor dakikalarım bunlar. Yıllardır kendime itiraf edemediğim, içimde biriktirdiğim bazı gerçeklerden bahsetme vakti geldi… İnsan bazen hayatla tuhaf mücadele yöntemleri buluyor. Çeşit çeşit savunma mekanizmaları icat ediyor.
  • Başkaları için avaz avaz bağırırken kendi için hep susuyor, içine atıyor. Ben uzun, çok uzun yıllardır tahayyül edemeyeceğiniz boyutlarda psikolojik, fiziksel ve ekonomik bir şiddet sarmalının içinde yaşadım.
  • Evliliğim boyunca maruz kaldığım şiddet ve korkunç boyutlardaki manipülasyonun üzerini çocuklarıma bu hikayeyi miras bırakmayayım, böyle bir şeyle anılmasınlar, kendi mağduriyetim işimin önüne geçmesin, diyerek örttüm.
  • En büyük pişmanlığım onca zaman yaşadıklarım sanki kendi kusurummuş gibi susmuş olmamdır. Uğradığım şiddetle kendi kendime baş etmeye çalıştım. Yıllarca bunları-kendi şahit oldukları hariç- ailemle dahi paylaşmadım. Bunun yalnızca iki istisnası var…
  • Kardeşim Lalehan Gülle ve avukatım Gözde Egemen. İkisi de her şeye şahit… Yıllarca korkudan boşanmaya cesaret edemedim. Korunmak için kapıya polis çağırdığımı, geldiklerinde haberlere konu oluruz çocuklar kötü etkilenir diye vazgeçip geri gönderdiğimi bilirim.
  • Şimdi açıp çekmecelere bakıyorum, Gözde ile hazırladığımız 2019 tarihli boşanma dilekçeleri var…Hiç birini işleme koyamamışım…
  • Nihayet geçen yıl cesaretimi toplayıp sırf bu şiddet ve işkenceden kurtulmak için dava açtım fakat yine tehdit edilerek bana dayatılan boşanma şartlarını kabul ettim. Ancak boşanmakla da şiddetten kurtulamadım sevgili hemcinslerim…
  • Her gün hakarete ve iftiraya uğramaktan, tehdit edilmekten kurtulamadım. Ama artık susmayacağım. Gerekli hukuki süreçleri başlatıyorum. Hukuka ve adalete güvenim tam. Şayet benimle empati kuran kadınlar varsa, onlara diyorum ki sizi çok iyi anlıyorum ama lütfen susmayın!

KÜTAHYALI'DAN MANİDAR PAYLAŞIM

Gündeme bomba gibi düşen bu iddialar sonrası gözlerin çevrildiği Rasim Ozan Kütahyalı ise iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapmazken Nagehan Alçı'nın boşanma sürecinin ardından sarf ettiği "O benim her zaman arkadaşım ve fikirdaşım olacak" sözünü yeniden paylaştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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