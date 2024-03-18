Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli?
Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Konya-Sarayönü Belediye Başkan adayı olan Nafiz Solak merak ediliyor. Solak'ın yaşamı, politika yolculuğu ve nereli olduğu hakkında bilgiler araştırılıyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak oldu. Peki, Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli?
NAFİZ SOLAK KİMDİR?
- 1971 Sarayönü doğumlu olan Nafiz Solak, Ankara Elmadağ da lise eğitimini tamamladıktan sonra, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı.
- 1997-2003 yılları arasında Sarayönü Kaymakamlığı Hizmet Birliği'nde Veteriner Hekim olarak çalışmış, daha sonra Serbest Veteriner Hekim olarak özel klinik açmıştır.
- 2009-2017 yılları arasında AK Parti Sarayönü İlçe Başkanlığı görevini yapmıştır.
- 2014 ve 2019 Yerel Seçimlerinde Sarayönü Belediye Başkanı seçilen Solak, evli ve dört çocuk babasıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.