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Naciye Aylin Ataay Saybaşılı kimdir, diploması iptal edildi mi? Naciye Aylin Ataay hangi okulda görevli?

Naciye Aylin Ataay Saybaşılı kimdir, diploması iptal edildi mi? Naciye Aylin Ataay hangi okulda görevli?
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Ekrem İmamoğlu ile beraber Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın diploması iptal edildi. Peki, Naciye Aylin Ataay Saybaşılı kimdir, diploması iptal edildi mi? Naciye Aylin Ataay hangi okulda görevli?

Prof. Dr. N. Aylin Ataay Saybaşılı, Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu. Aynı zamanda İşletme Bölüm Başkanlığı'nı da yürütüyordu. Akademik çalışmalarını özellikle insan kaynakları yönetimi ve örgütsel davranış alanında sürdürmekteydi.Naciye Aylin Ataay Saybaşılı kimdir, diploması iptal edildi mi? Naciye Aylin Ataay hangi okulda görevli?

NACİYE AYLİN ATAAY SAYBAŞILI KİMDİR, DİPLOMASI İPTAL EDİLDİ Mİ?

Ekrem İmamoğlu ile beraber Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın diploması iptal edildi. Saybaşılı, Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı olarak görev yapıyor.

1989 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra, lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı. Doktorasını ise İstanbul Üniversitesi ve Fransa'daki Sorbonne Üniversitesi'nde yaptı.

İnsan kaynakları yönetimi üzerine "İnsan Kaynakları Yönetiminde Etki ve Etkinlik" adlı bir kitabı bulunuyor. Bunun dışında, hem akademik hem de öğrencilere yönelik çalışmalara ağırlık veriyor. Düzenlenen oryantasyon programlarında bizzat yer alıyor, öğrencilere dersler ve okul imkanları hakkında bilgi veriyordu

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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