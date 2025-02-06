Naci Görür, Türkiye'nin önde gelen jeoloji uzmanlarından biridir. Bilimsel çalışmaları ve deprem tahminleri ile tanınan Görür, birçok önemli projede yer almıştır. Türkiye'nin önde gelen jeologlarından biri olan Görür, özellikle deprem araştırmaları ve Marmara Denizi fay hattı çalışmalarıyla tanınıyor. Peki, Naci Görür kimdir? Naci Görür kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

NACİ GÖRÜR KİMDİR?

Prof. Dr. Naci Görür, 9 Eylül 1947'de Elazığ'da doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 77 yaşındadır. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden 1971 yılında yüksek mühendis olarak mezun olmuştur. 1977'de İngiltere'deki Imperial College London'da doktora eğitimini tamamlamıştır.

1978'de Türkiye'ye dönerek İTÜ'de akademik kariyerine devam etmiş, 1983'te doçent, 1989'da profesör unvanlarını almıştır. 1997-2000 yılları arasında İTÜ Maden Fakültesi'nde dekanlık yapmıştır. Sedimantoloji ve deniz jeolojisi alanlarında uzmanlaşan Prof. Dr. Görür, özellikle Marmara Denizi ve deprem konularındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır.

1983 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü'nü, 2004'te NATO Bilim Ödülü'nü kazanmıştır. Ayrıca, 1997 yılında Türkiye Bilimler Akademisi'ne (TÜBA) üye seçilmiş, 2011'de bu kurumdan istifa ederek Bilim Akademisi asli üyesi olmuştur.