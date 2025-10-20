My Fault: London Türkçe altyazılı ve Türkçe dublaj izle! (HD) My Fault: London nerede izlenir?

Gençlik dramaları arasında öne çıkan ve 2025 yılında izleyicilerle buluşan My Fault: London, orijinal adıyla Culpa Mia: London, tutkulu bir aşk hikayesini geçmişin karanlık sırlarıyla harmanlayarak dikkatleri üzerine çekiyor. Amerika'daki hayatını geride bırakıp Londra'ya taşınan 18 yaşındaki Noah'ın gözünden anlatılan film, zenginlik, isyan ve yasak aşk temalarıyla genç izleyicilerin radarına giriyor. Peki, My Fault: London nerede izlenir? My Fault: London Türkçe altyazılı ve Türkçe dublaj izleme bilgileri!

MY FAULT: LONDON İZLE

2025 sonbaharında izleyiciyle buluşan My Fault: London, gençlik, tutku ve geçmişin izlerini merkezine alan etkileyici bir romantik dram olarak öne çıkıyor. "Culpa Mia" evreninin bu devam halkası, izleyicileri Amerika'dan Londra'ya uzanan duygusal bir yolculuğa davet ediyor.

Film, 18 yaşındaki Noah'ın, Amerika'daki hayatını ardında bırakarak annesiyle birlikte Londra'ya taşınmasıyla başlıyor. Annesinin, zengin iş insanı William ile kurduğu yeni hayat, Noah için tam anlamıyla yabancı bir dünyaya açılan kapı niteliğindedir: lüks malikâneler, görkemli partiler ve kural dolu bir yaşam. Bu yeni düzen, Noah'ın karakteriyle çatışma içerisindeyken, beklenmedik bir karşılaşma yaşanır. William'ın oğlu Nick, başına buyruk ve gizemli tavırlarıyla Noah'ın tüm dengesini altüst eder.

MY FAULT: LONDON HANGİ PLATFORMDA, NEREDEN İZLENİR?

My Fault: London şu anda Türkiye'de sadece Amazon Prime Video üzerinden izlenebiliyor. Film, Prime Video kütüphanesinde "Culpa Mia: Londra" ismiyle yer alıyor.

Prime üyeliğine sahip olan kullanıcılar, ek ücret ödemeden filmi HD veya 4K kalite seçenekleriyle izleyebiliyor. Platformda sunulan altyapı sayesinde film, çeşitli dil seçenekleriyle birlikte geliyor ve bu da kullanıcı deneyimini oldukça kolaylaştırıyor.

Ücretsiz izleme alternatifi ise şu anda mevcut değil. Prime Video üzerinden filmi izlemek isteyen kullanıcıların aktif bir üyeliğe sahip olması gerekiyor. Dileyen izleyiciler 30 günlük deneme süresinden faydalanarak da filmi izleyebilir, ancak bu seçenek zaman zaman kampanya şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

Platformun kullanıcı dostu arayüzü sayesinde film kolayca bulunabiliyor ve cihazlar arası geçişte izleme süreci kaldığı yerden devam ettirilebiliyor. Mobil, tablet, akıllı televizyon ve bilgisayar gibi farklı cihazlardan izlenebilir olması, My Fault: London'ı her yerde erişilebilir kılıyor.

MY FAULT: LONDON TÜRKÇE DUBLAJ İZLE

İngilizce olarak çekilen film, Türkiye'de izleyicilere Türkçe dublaj seçeneğiyle de sunuluyor. Prime Video'nun sağladığı çoklu dil desteği sayesinde film, Türk izleyiciler için rahat ve anlaşılır bir şekilde izlenebilir hale geliyor.

Türkçe dublajın yanı sıra, Türkçe altyazı seçeneği de mevcut. Bu da, orijinal dilde izlemeyi tercih eden ama altyazı desteğine ihtiyaç duyan izleyiciler için önemli bir avantaj sağlıyor. Dublaj kalitesi ise profesyonel seslendirme sanatçıları tarafından gerçekleştirilmiş olup, karakterlerin duygusal geçişlerini başarılı bir şekilde yansıtabiliyor.