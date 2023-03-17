Ekranların sevilen yarışma programı Mutfak Bahane Zeynep kimdir? Merak edilmekte ve internet üzerinde araştırılmakta. İzleyiciler tarafından yoğun ilgi gören programda dikkat çekmekte olan Mutfak Bahane Zeynep kimdir? Mutfak Bahane Zeynep kaç yaşında, mesleği ne? Mutfak Bahane Zeynep İnstagram hesabı ne?

Hafta içi her gün izleyicisi ile buluşmakta olan Mutfak Bahane yarışmacısı Zeynep kimdir? Sorusu, izleyicilerin gündeminde yer alıyor ve arama motorları üzerinde araştırılıyor. Evli çiftlerin yaptıkları yemekler, diğer yarışmacılar tarafından değerlendiriliyor. Peki, Mutfak Bahane Zeynep kimdir? Mutfak Bahane Zeynep kaç yaşında, mesleği ne? Mutfak Bahane Zeynep İnstagram hesabı ne? Işte detaylar...

MUTFAK BAHANE ZEYNEP KİMDİR?

Mutfak Bahane programına yarışmacı olarak katılan Zeynep Gültekin 30 yaşındadır. Aslen İstanbul'lu olan Mutfak Bahane Zeynep'in İnstagram hesabında 120 bin takipçisi bulunuyor. Ayrıca 1. sezon şampiyonu olarak bilinmekte olan Zeynep Gültekin'in İnstagram hesabı @zey_zeyin.yeri'dir.