Mutfak Bahane Seda kimdir? Mutfak Bahane Seda kaç yaşında, nereli?

Hafta içi her gün izleyicisi ile buluşmakta olan Mutfak Bahane yarışmacısı Seda kimdir? Sorusu, izleyicilerin gündeminde yer alıyor ve arama motorları üzerinde araştırılıyor. Evli çiftlerin yaptıkları yemekler, diğer yarışmacılar tarafından değerlendiriliyor. Peki, Mutfak Bahane Seda kimdir? Mutfak Bahane Seda kaç yaşında, ne iş yapıyor? Mutfak Bahane Seda İnstagram hesabı ne? Işte detaylar...

MUTFAK BAHANE SEDA KİMDİR?

Seda, 28 yaşında, evli ve bir çocuk annesi olan bir kadındır. Hayatı boyunca pek çok zorlukla karşılaşan Seda, 18 yaşında Harun ile evlenmiş ve ailesinin baskısı altında kalmıştır. Ailesinin isteği üzerine üniversiteye gidemeyen Seda, ev işleriyle ilgilenmek zorunda kalmış ancak yemek yapmayı çok sevdiği için bu alanda kendini geliştirmek istemiştir. Bir gün televizyonda "Mutfak Bahane" yarışmasını izlerken yarışmaya katılmaya karar vermiş, ancak ailesinin tepkisinden çekinmiştir. Eşi Harun'un desteği ile bu cesur adımı atarak ailesiyle tartışıp evden ayrılmıştır.

Yarışmaya katılmak Seda için hayatında bir dönüm noktası olmuştur. Kendini ilk defa özgür hissettiğini ifade eden Seda, yarışmada tanıştığı diğer çiftlerle de iyi arkadaşlıklar kurmuştur. Seda ve Harun, yarışmanın finalinde jüri üyelerinin beğenisini kazanan yemekler yapmış ve büyük ödül olan 10 bin TL'yi kazanmışlardır. Bu başarı, onların hayatında önemli bir değişiklik yaratmış; Seda üniversiteye gitme hayalini gerçekleştirmek, Harun ise küçük bir iş kurmak için bu ödülü kullanmayı planlamıştır.