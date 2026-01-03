Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında

Konya'da kendilerine küfür ettiğini iddia ettikleri 18 yaşındaki genci muştalarla öldüresiye dövüp, bir gözünün görme yetisini kaybetmesine sebep olan iki şüpheli, 1,5 ayda tahliye edildi.

MUŞTALARLA DÖVEREK KÖR ETTİLER

Sabah'ın haberine göre; 11 Kasım'da merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Muştalarla darp edildiği ileri sürülen Ali Ilgın'ın sağ gözü görme yetisini kaybetti. Gözaltına alınan 19 yaşındaki M.H.İ. ve 18 yaşındaki E.S., 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Ilgın ifadesinde, "M.H.İ. ve E.S. benim eski kız arkadaşımla takılıyorlardı, onlarla 5-6 ay önce tanıştım. Sosyal medyadan bana küfür ettiler ama kavga etmedik. Olay günü E.S. ile tartışıp kavga ettik. E.S. özür dileyeceğini söyleyip beni çağırdı. Buluştuk, biz yürürken önümüzü bir araç kesti. İçerisinden M.H.İ. ve R.Ö. isimli kız indi. M.H.İ. bana bıçak çekti. Ben bıçağa tekme atıp yere düşürdüm. M.H.İ. ve E.S. muşta çıkartıp beni darbetmeye başladılar" dedi.

ELLERİ VE KIYAFETLERİNDEKİ KANLA VİDEO ÇEKTİLER

M.H.İ. ve E.S.'nin, Ali Ilgın'ı darbettikten hemen sonra sosyal medyada paylaştıkları video da ortaya çıktı. Videoda eğlenceli anları dikkat çeken ikilinin üzerindeki kıyafetlerde ve ellerinde Ilgın'ın kanı olduğu görüldü.

1,5 AYDA TAHLİYE OLDULAR

M.H.İ 19 Aralık'ta, E.S. ise 24 Aralık'ta tahliye edildi. Tahliyenin ardından bir araya gelerek poz veren ikili, "Birimiz erken çıktı, birimiz geç ama aynı suç aynı kader dışarısı şimdi şahidimiz" yazdı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDILAR

Öte yandan olayın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılığın tahliye kararlarına itiraz etmesinin ardından yeni iki şüpheli de yeniden gözaltına alındı.

Başsavcılıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "11/11/2025 tarihinde Konya'da meydana gelen darp olayı ile ilgili olarak Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup,13/11/2025 tarihinde tutuklanan ve biri 19 Aralık diğeri 24 Aralık'ta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şüpheliler soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alınmıştır."