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Mustafa Yılmaz kimdir? Mustafa Yılmaz kaç yaşında, nereli? Mustafa Yılmaz hayatı ve biyografisi!

Mustafa Yılmaz kimdir? Mustafa Yılmaz kaç yaşında, nereli? Mustafa Yılmaz hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Mustafa Yılmaz izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Mustafa Yılmaz kaç yaşında, nereli? Mustafa Yılmaz hayatı ve biyografisi! Mustafa Yılmaz kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Mustafa Yılmaz hakkında araştırmalar yapılıyor. Mustafa Yılmaz kimdir? Mustafa Yılmaz kaç yaşında, nereli? Mustafa Yılmaz hayatı ve biyografisi!

MUSTAFA YILMAZ KİMDİR?

Mustafa YILMAZ, 1966 yılında Gaziantep Nizip'te doğdu. Nizip'teki ortaöğreniminin ardından 1984-1988 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimini tamamladı.

1989 yılında İstanbul'da serbest avukatlığa başladı. 1993-2004 yılları arasında enerji sektöründe avukat olarak çalıştı.

Bu dönemde bazı sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulundu.

Mustafa YILMAZ, 21 Şubat 2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile EPDK Kurul Üyeliğine atandı. 28 Ocak 2010 tarihinde EPDK İkinci Başkanı olarak görevlendirildi.

20 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile EPDK Başkanı olarak atanan Yılmaz, görev süresinin bitimini müteakiben 1 Mart 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla da EPDK Başkanı olarak ikinci kez getirildi.

4 yıllık görev süresinin dolmasının ardından Mustafa YILMAZ; 3 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 5 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince üçüncü kez EPDK Başkanlığı görevine atandı.

Mustafa YILMAZ'ın başkanlığı döneminde, EPDK'nın uluslararası platformda etkinliğinin artırılmasına yönelik olarak başlatılan çalışmalar daha da artırılmıştır. Bu dönemde, EPDK'nin ev sahipliği ve başkanlığında 6.Dünya Enerji Düzenleme Forumu İstanbul'da toplanmış ve EPDK, üyesi bulunduğu Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği ERRA ve Akdeniz Enerji Düzenleyicileri Birliği MEDREG'in aktif bir üyesi haline gelmiştir Yılmaz, aynı zamanda ERRA Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürütmektedir.

4 yıllık görev süresinin dolmasının ardından Mustafa YILMAZ; 5 Mart 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 5 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince yeniden EPDK Başkanlığı görevine atandı.

İngilizce bilen Yılmaz, evli ve üç çocuk babasıdır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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