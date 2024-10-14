Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Mustafa Varank hakkında araştırmalar yapılıyor. Mustafa Varank kimdir? Mustafa Varank kaç yaşında, nereli? Mustafa Varank hayatı ve biyografisi!

MUSTAFA VARANK KİMDİR?

5 Şubat 1976 yılında Of/Trabzon'da doğdu. Baba adı Ali Haydar, anne adı Fatma'dır.

İstanbul İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. Yüksek lisansını ABD'de bulunan Indiana Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nde yaptı. Ayrıca bu dönemlerde Florida State Üniversitesi'nde uzman, Indiana Üniversitesi Pervasive Teknoloji Enstitüsü'nde ise araştırmacı ve sistem yöneticisi pozisyonlarında çalıştı.

2005 yılında Başbakanlık'ta görev yapmaya başladı. Sırasıyla, 2011'de Başbakan Başdanışmanlığına, 2014'te ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına getirildi. 2016 yılında Büyükelçi unvanı aldı. Başdanışmanlık görevi boyunca, yüksek teknoloji, bilgisayar teknolojileri ve uygulamaları, savunma sanayi ve araştırma-geliştirme alanlarıyla özel olarak ilgilendi.10 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Sanayi ve Teknoloji Bakanı oldu.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimlerde Bursa Milletvekili olarak seçildi. 28. Dönem 1. Devre'de Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Varank, evli ve üç çocuk babasıdır.