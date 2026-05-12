Mustafa Ulusoy'dan dikkat çeken sözler: 'Ayrılıklar kendi ölümümüzün provasıdır'

"İNSAN DÜNYADA TAMLIK DUYGUSUNU EKSİKSİZ YAŞAYAMAZ"

Klinik Psikolog Metin Aydın'ın konuğu olan Mustafa Ulusoy, insanın hayat boyunca eksiklik duygusuyla yaşadığını belirterek, "Bir insanın tamlık duygusunu ve bütünlük duygusunu tam tamına yaşayabileceği kanaatinde değilim" dedi. Ölümün yalnızca biyolojik bir son olarak görülmemesi gerektiğini ifade eden Ulusoy, modern insanın ölümü “yokluk ve hiçlik” olarak tasavvur ettiğini söyledi. Ölümü hayatın dışına itmenin yaşamı da değersizleştirdiğini savunan Ulusoy, psikiyatri ve psikolojinin ölüm sonrası hakkında kesin bir şey söyleyemeyeceğini dile getirdi.

"AŞK YAŞANTI OLARAK MUHTEŞEM AMA İLİŞKİ AÇISINDAN ZAYIF BİR DUYGU"

Programda aşk ve ilişkiler üzerine de konuşan Ulusoy, bir ilişkinin kaliteli olmasının mutlaka uzun sürmesi anlamına gelmediğini belirtti. “Aşk yaşantı olarak muhteşemdir ama ilişki açısından zayıf bir duygudur” diyen Ulusoy, “Aşıkken evlenmek en tehlikeli evlenme biçimidir” ifadelerini kullandı. Ayrılıkların insan psikolojisindeki etkilerine de değinen Ulusoy, “Ayrılıklar bize kendi ölümümüzün provasını yaşatıyor” diyerek acıyı reddetmek yerine kabullenmenin önemine dikkat çekti.

"HÜZÜN İNSANI HAKİKATE YAKLAŞTIRIR"

Hüznün insanı yaratıcıya yaklaştıran güçlü duygulardan biri olduğunu söyleyen Mustafa Ulusoy, “Nefsinizin peşine düşmeyin, hakikatin peşine düşün” çağrısında bulundu. Çocuk kaybı ve yas süreciyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Ulusoy, “Çocuğun sahibi Allah’tır” diyerek ölüm anında insanın yalnız bırakılmadığını ifade etti. Ulusoy’un program boyunca yaptığı açıklamalar sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.