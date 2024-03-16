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Mustafa Turgut kimdir? CHP Mersin Silifke Belediye Başkan Adayı Mustafa Turgut kaç yaşında, nereli?

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Mustafa Turgut kimdir? CHP Mersin Silifke Belediye Başkan Adayı Mustafa Turgut kaç yaşında, nereli? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mersin Silifke Belediye Başkan Adayı olan Mustafa Turgut hakkında bilgiler merak ediliyor. Mustafa Turgut'un kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi detaylar vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Mersin Silifke Belediye Başkan adayı ise Mustafa Turgut. Mustafa Turgut nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MUSTAFA TURGUT KİMDİR?

Mustafa Turgut, 1966 yılında Mersin'de doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Silifke'de tamamladıktan sonra 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni kazanmıştır. Tıp eğitimini 1990 yılında başarıyla tamamlayarak mezun olmuştur. Ardından 1992 yılında Ankara Numune Hastanesi'nde Beyin Cerrahı ihtisasına başlamıştır ve 1998 yılında ihtisasını tamamlamıştır.

İhtisasını tamamladıktan sonra, aynı yıl önceki adı Mersin SSK Hastanesi olan, şu anki adıyla Mersin Toros Devlet Hastanesi'ne tayin olmuştur. Burada 4 yıl boyunca başhekim yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

2014 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olarak gösterilmiş ve Silifke Belediye Başkanı seçilmiştir. Bu süreçte, halkın güvenini kazanarak yerel yönetimde önemli bir rol üstlenmiştir.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Turgut Mersin 3.Sayfa Gündem Politika Haberler

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