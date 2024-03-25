2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Zafer Partisi'nin Giresun- Eynesil Belediye Başkan adayı oldu. Mustafa Pekdemir hakkında daha fazla bilgi almak için haberimizi okuyabilirsiniz. Peki, Mustafa Pekdemir kimdir? Zafer Partisi Giresun- Eynesil Belediye Başkan adayı Mustafa Pekdemir kaç yaşında, nereli?

MUSTAFA PEKDEMİR KİMDİR?

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Zafer Partisi Giresun- Eynesil Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.