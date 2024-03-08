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Mustafa Oktay Aksu kimdir? CHP İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu kaç yaşında, nereli?

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CHP İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu kaç yaşında, nereli? Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu hakkında merak edilenler. Aksu'nun yaşı ve memleketi gibi bilgiler gündemde.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İstanbul Sarıyer Belediye Başkan adayı ise Mustafa Oktay Aksu oldu. Mustafa Oktay Aksu kimdir? Mustafa Oktay Aksu nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MUSTAFA OKTAY AKSU KİMDİR?

Mustafa Oktay Aksu, 1966 yılında Ordu'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden mezun olmuştur. Meslek hayatında veterinerlik alanında çalışmıştır. Aksu, İstanbul Veteriner Hekimler Odası'nda yönetim kurulu üyeliği yapmış ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Ordu Ulubeyliler Derneği'nde başkanlık yapmış ve Ordu Dernekler Federasyonu'nda Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

Siyasi kariyerinde ise çeşitli görevlerde bulunmuştur. İlçe Meclis Üyeliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı, Belediye Başkan Yardımcılığı ve Belediye Başkan Vekilliği gibi görevleri üstlenmiştir. Ayrıca 27. Dönem milletvekilliği seçimlerinde CHP'den İstanbul milletvekili adayı olmuştur.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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