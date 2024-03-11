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Mustafa İpek kimdir? Zafer Partisi Ankara-Nallıhan Belediye başkan adayı Mustafa İpek kaç yaşında, nereli?

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Mustafa İpek kimdir? Zafer Partisi Ankara-Nallıhan Belediye başkan adayı Mustafa İpek kaç yaşında, nereli? Zafer Partisi'nin Ankara-Nallıhan Belediye başkan adayı olan Mustafa İpek merak ediliyor. İpek'in yaşı, nereli olduğu ve biyografisi hakkında bilgiler araştırılıyor.

Zafer Partisi 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Belediye Başkan adaylarını tanıtmıştı. Nallıhan Belediye Başkan adayının kim olduğu merak ediliyor. Peki, Mustafa İpek kimdir? Zafer Partisi Ankara-Nallıhan Belediye başkan adayı Mustafa İpek kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

MUSTAFA İPEK KİMDİR?

Mustafa İpek, Zafer Partisi'nin Ankara- Nallıhan Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Zafer Partisi Gündem Politika Haberler

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