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Mustafa Güzel kimdir? CHP Gaziantep Karkamış Belediye Başkan Adayı Mustafa Güzel kaç yaşında, nereli?

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Mustafa Güzel kimdir? CHP Gaziantep Karkamış Belediye Başkan Adayı Mustafa Güzel kaç yaşında, nereli? CHP'nin Gaziantep Karkamış Belediye Başkan Adayı Mustafa Güzel hakkında merak edilenler. Kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgileri içerir. Mustafa Güzel'in politik kariyeri ve hayatı hakkında detaylar.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Gaziantep Karkamış Belediye Başkan adayı ise Mustafa Güzel. Mustafa Güzel nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MUSTAFA GÜZEL KİMDİR?

Mustafa Güzel, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Karkamış Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Güzel Gaziantep Karkamış Gündem Yaşam Politika Haberler

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