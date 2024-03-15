Mustafa Ergin kimdir? AK Parti Erzurum- Tekman Belediye Başkan adayı Mustafa Ergin kaç yaşında, nereli?
Mustafa Ergin kimdir? AK Parti Erzurum- Tekman Belediye Başkan adayı Mustafa Ergin kaç yaşında, nereli? Mustafa Ergin, AK Parti'nin Erzurum-Tekman Belediye Başkan adayıdır. Yaşı ve nereli olduğu hakkında bilgi arayanlar için Ergin'in biyografisi ve siyasi kariyeri hakkında ayrıntılar bu haberde yer alıyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Erzurum- Tekman Belediye Başkan adayı Mustafa Ergin oldu. Peki, Mustafa Ergin kimdir? AK Parti Erzurum- Tekman Belediye Başkan adayı Mustafa Ergin kaç yaşında, nereli?
MUSTAFA ERGİN KİMDİR?
AK Parti'nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Erzurum- Tekman Belediye Başkanı adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.