Mustafa Erdoğan kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayı Mustafa Erdoğan kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayı Mustafa Erdoğan kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mustafa Erdoğan kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayı Mustafa Erdoğan nereli? Detaylar haberimizdedir…

MUSTAFA ERDOĞAN KİMDİR?

Mustafa Erdoğan, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.