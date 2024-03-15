Mustafa Emre Şenkoğlu kimdir? CHP Erzurum Aşkale Belediye Başkan Adayı Mustafa Emre Şenkoğlu kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Erzurum Aşkale Belediye Başkan adayı ise Mustafa Emre Şenkoğlu. Mustafa Emre Şenkoğlu nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MUSTAFA EMRE ŞENKOĞLU

Mustafa Emre Şenkoğlu 31 Mart 2024 yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum Aşkale Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.