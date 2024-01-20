Mustafa Candaroğlu kimdir, ne mezunu? Mustafa Candaroğlu hayatı ve kariyeri! Mustafa Candaroğlu kaç yaşında, nereli?

Yerel seçimlere az bir süre kala ilçe belediye başkan adayları kimler oldu araştırılmaktadır. Ak Parti'de bugün açıklanacak İstanbul ilçe belediye başkan adayları netleşti. Kulislere göre adaylığı tebliğ edilen AK Parti Arnavutköy belediye başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Candaroğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Arama motorlarında Mustafa Candaroğlu'nun kariyeri sorgulatılıyor. Peki, Mustafa Candaroğlu kimdir? Mustafa Candaroğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Candaroğlu hayatı ve kariyeri! Detaylar haberimizde..

MUSTAFA CANDAROĞLU KİMDİR?

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde doğan ve aslen Kastamonu Cideli olan Mustafa Candaroğlu, 5 Aralık 1984 tarihinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına Arnavutköy'de başlayan Candaroğlu, Boğazköy İlkokulu'ndan 1996 yılında, Asfa Ortaokulu'ndan 1999 yılında ve Sultan Fatih Anadolu Lisesi'nden 2002 yılında mezun oldu. Lisans eğitimini Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tamamlayan Candaroğlu, 2008 yılında İç Mimarlık alanında mezun oldu. Haldun Üniversitesi'nde Eğitim Kurumları İşletmeciliği dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.