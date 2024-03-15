Mustafa Akyüz kimdir? CHP Diyarbakır Bağlar Belediye Başkan Adayı Mustafa Akyüz kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Diyarbakır Bağlar Belediye Başkan adayı ise Mustafa Akyüz. Mustafa Akyüz nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MUSTAFA AKYÜZ KİMDİR?

Mustafa Akyüz, 31 Mart 2024 yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Bağlar Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.