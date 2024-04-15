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Müsavat Dervişoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Müsavat Dervişoğlu hayatı ve biyografisi!

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Müsavat Dervişoğlu vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki Müsavat Dervişoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, hangi partide çalışıyor? Müsavat Dervişoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MESUT KOCAGÖZ KİMDİR?

Mesut KOCAGÖZ, 2019 Mahalli İdareler Seçiminde, Kepez Belediye Meclis Üyeliği. Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği. Antalya Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu Başkanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeliği görevlerine seçildi.

2019-2023 yılları arasında, Anet A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevlerini sürdürdü.

2016-2017 yılları arasında, Antalya Büyükşehir Belediyesi Aldaş A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ağustos 2017 - 2018 yılları arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Anet A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlık ve Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

2004 - 2014 yılları arasında, Kepez Belediye Başkan Yardımcılığı görevi, Mart 2014-2019 yılları arasında, Kepez Belediye Meclis Üyeliği ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu Başkanı, Asat Genel Kurul Üyeliği, Asat Spor Başkan Yardımcılığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeliği, Aldaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve AHB Antalya Hayvancılık Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

1990-1991 yılları arasında, Ankara Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü'nde Sözleşmeli Personel, 1991 - 2002 yılları arasında, Antalya'da yıllarca vergi rekortmeni olan bir şirkette üst düzey yönetici olarak görev yaptı. 2002 - 2004 yılları arasında, mali müşavirlik, kamuoyu araştırmacılığı ve çeşitli şirketlerde danışmanlık ve CEO görevlerini üstlendi.

İlk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri bölümünü 1987-1988 öğretim yılında bitirdi.

1968 Antalya doğumlu olan Mesut KOCAGÖZ, evli ve 2 çocuk babası olup iş insanı kimliği yanında mali müşavir ve bağımsız denetçidir.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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