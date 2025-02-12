ABD, Eylem Tok'u ve oğlu Timur Cihantimur'u Türkiye'ye iade etmeye kararı verdi

ABD Eylem Tok ve oğlu için kararını verdi
Seçtiği şarkı gündem oldu! Malezya Başbakanı İbrahim'den bomba Erdoğan paylaşımı

Malezya Başbakanı İbrahim'den bomba Erdoğan paylaşımı
Aralarında İstanbul'un da olduğu 4 kentte eğitime ara

İşte kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen il ve ilçeler
2024 yılında en çok şikayet edilen 3 bakanlık belli oldu

En çok şikayet edilen 3 bakanlık belli oldu

Muş okullar tatil mi SON DAKİKA? 12 Şubat Çarşamba Muş'ta okul yok mu (Muş Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürürken, Meteoroloji'den birçok il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Muş'ta okullar tatil mi SON DAKİKA? 12 Şubat Çarşamba Muş'ta okul yok mu (Muş Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Muş'ta ise okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Meteoroloji, birçok il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Ülkemizin genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Muş, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yağmur var. Peki, Muş okullar tatil mi SON DAKİKA?

Muş OKULLAR TATİL Mİ?

Muş Valiliğinden henüz tatil ile ilgili duyuru gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Muş HAVA DURUMU

Muş okullar tatil mi SON DAKİKA? 12 Şubat Çarşamba Muş'ta okul yok mu (Muş Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

METEOROLOİ UYARDI

İstanbul'un Kuzeybatısı, Tekirdağ'ın Kuzeydoğusu ile Kırklareli'nin Doğusunda Kar Yağışı Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeybatısı, Tekirdağ'ın kuzeydoğusu ile Kırklareli'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli (5-10 cm, yükseklerinde 15 cm) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı : 11.02.2025 18.00-12.02.2025 18.00

(12 ŞUBAT) OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLLER

Tekirdağ'da eğitime bir günlük ara

Tekirdağ'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yarın (12 Şubat) Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji verilerine göre yoğun kar yağışının etkisi altına girmesi beklenen Tekirdağ'ın Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde yarın tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, yarın etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle ilçelerdeki tüm okullarda eğitime 1 gün süre ile ara verildiği bildirildi. Bu ilçelerde engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi.

İstanbul'da kar yağışı dolayısıyla yarın okullar tatil edildi

İstanbul Valisi Davut Gül, kar yağışı nedeniyle yarın (12 Şubat) kent genelinde eğitim-öğretime ara verildiğini bildirdi.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışının, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesinin beklendiğini kaydeden Gül, "Bu nedenle 12 Şubat 2025 Çarşamba günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12 Şubat 2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

Muş okullar tatil mi SON DAKİKA? 12 Şubat Çarşamba Muş'ta okul yok mu (Muş Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Deniz 10 metre çekildi, görenler şoke oldu
img

Fenerbahçe'yi sildi
img

Narin davasında ağabey Enes Güran için sürpriz başvuru!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK'ya sevk edildi

Olaylı maçın PFDK sevkleri açıklandı!
Herkes Torreira'nın bu paylaşımını konuşuyor: Mertens ile fotoğrafı olay oldu

Mertens ile fotoğrafı olay oldu
Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü

Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü
Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı

Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı
TFF'nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı

TFF'nin alacağı karar ortaya çıktı
Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak

Trump saat verdi: Bu yapılmazsa gerçekten kıyamet kopacak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.