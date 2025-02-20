MUŞ HAVA DURUMU: 21 Şubat Muş hava durumu nasıl? Muş 5 günlük hava durumu tahmini

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Muş'ta da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 21 Şubat Cuma günü için hazırladığı raporları dikkatle takip ediyor. Peki, 21 Şubat Cuma günü Muş'ta hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu? İşte, detaylar…

MUŞ'TA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, Muş'ta 21 Şubat Cuma günü en düşük sıcaklık -7°C, en yüksek sıcaklık -5°C olacak. Gün içinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı beklenirken, akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düşmesiyle buzlanma riski oluşabileceği tahmin ediliyor. Vatandaşların don ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları öneriliyor.

MUŞ'TA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Muş hava durumu