MUŞ HAVA DURUMU 20 ŞUBAT: Muş hava durumu nasıl? Muş 5 günlük hava durumu tahmini!

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Muş'ta da hava sıcaklıklarının düşmesine neden oluyor. Özellikle kar yağışı ve buzlanma riskinin artmasıyla birlikte, dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20 Şubat Perşembe günü için hazırladığı raporları dikkatle takip ediyor. Peki, 20 Şubat Perşembe günü Muş'ta hava durumu nasıl olacak, kar yağışı bekleniyor mu? İşte, detaylar…

MUŞ'TA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, Muş'ta 20 Şubat Perşembe günü en düşük sıcaklık 0°C, en yüksek sıcaklık 3°C olacak. Gün içinde yoğun kar yağışı beklenirken, akşam saatlerinde hava daha da soğuyacak ve buzlanma riski oluşabilecek. Vatandaşların don ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları önem taşıyor. Özellikle sürücülerin, buzlanma nedeniyle yollarda oluşabilecek kayganlık riskine karşı tedbirli olmaları gerekiyor.

MUŞ'TA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Muş hava durumu